UK Open: Humphries scheitert überraschend - Klares Aus für van Gerwen

Felix Kunkel 07.03.2026 • 23:51 Uhr Luke Humphries wird bei den UK Open eine schwache Doppelquote zum Verhängnis. Auch für Michael van Gerwen ist das Turnier vorzeitig beendet.

Für Luke Humphries und Michael van Gerwen ist bei den UK Open (LIVE auf SPORT1) bereits im Achtelfinale Schluss. Erstgenannter verlor am Samstagabend mit 6:10 in Legs gegen Danny Noppert, während sich der dreimalige Weltmeister mit 3:10 James Wade deutlich geschlagen geben musste.

Es war nicht das Match von Humphries: Der Engländer führte nur zu Beginn, als er sich das erste Leg sicherte. Noppert zog anschließend zunächst auf 3:1 und später auf 7:3 sowie 9:4 davon.

Da der Niederländer drei Matchdarts ungenutzt ließ, gelang Humphries sein erstes Break, zudem gewann er auch das anschließende Leg. Der sechste Matchdart von Noppert saß dann jedoch. Besonders überraschend im negativen Sinne war die Checkoutquote von Humphries: Diese lag bei lediglich 20,69 Prozent – 23 Darts flogen vorbei.

Darts: Van Gerwen am Ende klar geschlagen

Bei van Gerwen verlief die Partie bis zum fünften Leg noch ziemlich ausgeglichen, ehe sich Wade mit einem 11-Darter zum 4:2 erstmals absetzte. Van Gerwen konnte zwar nochmal ein Leg zum 3:6 gewinnen, musste dann aber zusehen, wie „The Machine“ in elf, 15 und zweimal 14 Darts das Match klar für sich entschied.

Wade überzeugte nicht nur auf die Doppel (58,82 Prozent), auch sein Drei-Dart-Average von starken 105,83 Punkten war höher als der seines Gegners (100,45 Punkte).

Neben dem dreimaligen UK-Open-Champion erreichte Gerwyn Price nach einem beachtlichen Comeback ebenfalls das Viertelfinale. Der „Iceman“ dreht einen 4:9-Rückstand gegen Keane Barry in einen 10:9-Sieg.

Littler souverän gegen Anderson

Weltmeister Luke Littler gab sich zuvor gegen Gary Anderson keine Blöße. Der 19-Jährige stellte mit 5:1 früh die Weichen auf Sieg, am Ende wurde es ein souveränes 10:5 für ihn.

Ebenfalls im Viertelfinale stehen Jonny Clayton (10:7 gegen Martin Lukeman), Josh Rock (10:7 gegen Stephen Bunting), Rob Cross (10:6 gegen Daryl Gurney) und Krzysztof Ratajski (10:5 gegen Ryan Searle).