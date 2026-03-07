UK Open: Schindler unterliegt Darts-Legende Anderson

Moritz Thienen 07.03.2026 • 15:12 Uhr Martin Schindler scheidet bei den UK Open früh aus. Gegen einen starken Gary Anderson verliert er knapp.

Für Martin Schindler ist bei den UK Open in der Runde der letzten 32 Schluss. „The Wall“ unterlag Gary Anderson mit 8:10.

Lange war das Match komplett ausgeglichen. Anderson spielte einen etwas höheren Average, Schindler zeigte sich eiskalt auf die Doppel. So gab es bis zur zweiten Pause kein einziges Break.

Speziell in der entscheidenden Phase des Matches nach der zweiten Pause zog Anderson dann aber gewaltig an, spielte zwischenzeitlich in der dritten Session einen 119er-Average und holte sich fast folgerichtig auch das erste Break der Partie zum 8:6.

UK Open: Schindler wird besonderer Modus zum Verhängnis

Anschließend brachte er das Match souverän ins Ziel. Schindler zeigte kein schlechtes Spiel, sein 94,05er-Average und seine Doppelquote von 53,85 Prozent reichten gegen einen extrem starken Anderson nicht (105,8er-Average, 55,56 Prozent auf die Doppel).

Der Achtelfinal-Gegner des Schotten steht noch nicht fest. Bei den UK Open werden die Begegnungen nach jeder Runde ausgelost.

Eine Setzliste gibt es nicht. Es kann also auch schon im Achtelfinale zu absoluten Top-Begegnungen kommen.

Auch Clemens ausgeschieden

Diese Auslosung wurde auch Schindler zum Verhängnis, der eben schon früh gegen den Top-Spieler Anderson ran musste. Zuvor hatte Schindler am Freitag mit Joe Cullen einen großen Namen mit 10:8 geschlagen.