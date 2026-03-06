Newsticker
Wahnsinn! Darts-Star wirft 9-Darter zum Matchgewinn

Danny Noppert wirft bei den UK Open einen 9-Darter. Mit dem perfekten Leg beendet der Niederländer sein Viertrundenmatch gegen Dimitri Van den Bergh.
© IMAGO/Action Plus
Johannes Vehren
Danny Noppert wirft bei den UK Open einen 9-Darter. Mit dem perfekten Leg beendet der Niederländer sein Viertrundenmatch gegen Dimitri Van den Bergh.

Was für ein Highlight von Danny Noppert! Der Niederländer hat in der 4. Runde bei den UK Open einen 9-Darter zum Matchgewinn gegen Dimitri Van den Bergh geworfen. Die Partie gewann die Nummer 11 der Order of Merit klar mit 10:4.

Nach zwei 180er-Aufnahmen traf Noppert zunächst die Triple-20, dann die Triple-19 und zum Abschluss die Doppel-12 - der klassische Weg. Nach dem perfekten Leg stand er mit ausgebreiteten Armen vor der Scheibe und ließ sich von den Zuschauern feiern. Van den Bergh applaudierte seinem Kontrahenten ebenfalls.

Keine Setzliste bei den UK Open

Es war der 16. 9-Darter in der UK-Open-Geschichte. Letztmals gelang dieses Kunststück Michael Smith im Jahr 2022, nach vierjähriger Durststrecke erlöste Noppert die Fans in Minehead jetzt.

Derweil verliert Van den Bergh in der Order of Merit massiv Preisgeld, vor zwei Jahren gewann der Belgier noch das Turnier. Somit rutscht er im Live-Ranking auf Rang 37 ab.

Aufgrund der jeweiligen Ranglistenposition stiegen Noppert und Van den Bergh (26) erst in der 4. Runde des Major-Turniers ein. Das Alleinstellungsmerkmal des Events ist die offene Auslosung nach jeder Runde. Bedeutet, dass in den jeweiligen Runden alle Akteure aufeinandertreffen können. Somit steht Nopperts Gegner für Samstagmittag noch nicht fest.

