Darts-Star mit Ansage an Giganten-Duo vor World Cup

Luke Littler und Luke Humphries bilden das englische Team beim World Cup of Darts. Vor dem Turnier kassiert das Giganten-Duo eine Ansage von Peter Wright.

Luke Littler und Luke Humphries bilden das englische Team beim World Cup of Darts. Vor dem Turnier kassiert das Giganten-Duo eine Ansage von Peter Wright.

Sie sind der haushohe Favorit beim World Cup of Darts: Luke Humphries und Luke Littler treten gemeinsam als Nummer eins und zwei der Welt für England an. Vor dem Turnier hat der Schotte Peter Wright eine Ansage in Richtung der beiden Stars gemacht.