"Größter Sieg der deutschen Darts-Geschichte"

Ricardo Pietreczko und Martin Schindler haben im Achtelfinale der Team-WM sensationell gegen das englische Duo aus Luke Littler und Luke Humphries triumphiert. Das deutsche Team setzte sich in Frankfurt mit 8:4 in Legs durch und zog damit ins Viertelfinale ein.

Deutsches Duo startet stark ins Match

„Der perfekte Start für Deutschland. Was ist hier los„, hatte sich Geiler bereits nach dem starken Stark des deutschen Duos überrascht gezeigt. Pietreczko und Schindler waren mit 2:0 in Legs in Führung gegangen.