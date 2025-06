World Cup of Darts 2025 heute LIVE in TV, Stream und Ticker - mit Pikachu & Schindler

In Frankfurt steigt der World Cup of Darts. Martin Schindler und Ricardo Pietreczko kämpfen für Deutschland um den Titel bei der Team-WM.

So können Sie den World Cup of Darts heute live verfolgen:

Am Donnerstag geht es zunächst gegen José de Sousa und Bruno Nascimento. Die Partie ist als drittletztes Match um circa 22.35 Uhr angesetzt. ( Hier geht es zum Spielplan des World Cup of Darts )

World Cup of Darts: Verteidigt England den Titel?

Neben England sind auch Wales, Schottland und Nordirland bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Die übrigen 36 Teilnehmer-Nationen kämpfen in zwölf Dreiergruppen um den Einzug in die K.o.-Runde. Nur die jeweiligen Gruppensieger ziehen ins Achtelfinale ein.

Die Besonderheit des World Cup of Darts besteht darin, dass im Doppel gespielt wird. In der Gruppenphase wird dabei nach dem Modus Best of 7 Legs gespielt.