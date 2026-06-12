Darts heute live: Deutschland - Neuseeland im TV, Stream & Ticker - 2. Spieltag beim World Cup of Darts

SPORT1 12.06.2026 • 09:00 Uhr Nach dem Auftaktsieg gegen die Philippinen, steht für das deutsche Duo Ricardo Pietreczko und Martin Schindler beim World Cup of Darts direkt das zweite Gruppenspiel gegen Neuseeland an.

Gerade erst sind die ersten Gruppenspiele des World Cup of Darts gespielt und schon geht es in den zweiten Spieltag. Aufgrund des souveränen Sieges gegen die Philippinen haben sich Ricardo Pietreczko und Martin Schindler aber eine etwas längere Pause erspielt.

Die frühe Session des zweiten Spieltages beginnt um 12 Uhr. Dort spielen unter anderem die deutschen Gruppengegner Alexis Toylo und Paolo Nebrida für die Philippinen gegen das neuseeländische Duo, Jonny Tata und Ben Robb.

Um 19 Uhr ist Beginn der späten Session, in der das deutsche Duo erst im neunten Spiel auf Neuseeland treffen wird (im LIVETICKER). Mit einem Sieg würde die Deutschen die Gruppe als Erster abschließen und sich somit für die K.O.-Phase qualifizieren.

Darts heute live: So verfolgen Sie den World Cup of Darts

TV: –

– Stream: DAZN

DAZN Ticker und alle Infos: SPORT1.de

Der Modus des World Cup of Darts

Der World Cup of Darts ist die Team-Weltmeisterschaft der PDC, bei der insgesamt 40 Nationen antreten und jedes Land von zwei Spielern vertreten wird. Gespielt wird seit der Reform 2023 ausschließlich im Doppelmodus, das bedeutet, die Spieler eines Teams wechseln sich während eines Legs ständig ab.

Das Turnier beginnt mit einer Gruppenphase, in der 36 Nationen in zwölf Gruppen mit jeweils drei Teams eingeteilt sind. Nur der jeweilige Gruppensieger qualifiziert sich für die nächste Runde. Die Spiele in der Gruppenphase werden im Modus „Best of 7 Legs“ ausgetragen.