Darts heute live: Deutschland - Tschechien im TV, Stream & Ticker - Achtelfinale beim World Cup of Darts

SPORT1 13.06.2026 • 10:00 Uhr Der World Cup of Darts in der Frankfurter Eissporthalle ist weiterhin im vollen Gange. Am Samstag stehen die Achtelfinals an. Deutschland kommt am Abend zum Zug.

Lebt der deutsche Traum vom Triumph beim World Cup of Darts weiter? Nachdem sich das Duo Martin Schindler/Ricardo Pietreczko bislang in bestechender Form präsentiert hat, stehen am Samstag in der Frankfurter Eissporthalle die Achtelfinals an.

Deutschland bekommt es in der Runde der letzten 16 Nationen mit Nachbarland Tschechien zu tun und gilt als klarer Favorit. Gegen 20.15 Uhr wird das Duell der Deutschen beginnen, am Sonntag folgen dann die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale.

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Den Auftakt am Samstag machen ab 13 Uhr Irland und Polen. Es folgen die Duelle zwischen Lettland und Frankreich (14.15 Uhr), Schottland und Norwegen (15.15 Uhr) und Wales gegen die USA (16.15 Uhr).

Die Abendsession eröffnen Nordirland und Belgien (19.15 Uhr), anschließend spielt Deutschland gegen Tschechien. England gegen Spanien (21.15 Uhr) und Niederlande gegen Schweden (22.15 Uhr) heißen die letzten beiden Achtelfinals.

Sollte sich Deutschland gegen Tschechien durchsetzen, wartet im Viertelfinale entweder Schweden oder ein Duell mit den Niederlanden. Gute Nachrichten für das Duo Schindler/Pietreczko: Topfavorit England (Luke Littler/Luke Humphries) wäre erst im Finale potenzielle Gegner.

Der Modus des World Cup of Darts

Der World Cup of Darts ist die Team-Weltmeisterschaft der PDC, bei der insgesamt 40 Nationen antreten und jedes Land von zwei Spielern vertreten wird. Gespielt wird seit der Reform 2023 ausschließlich im Doppelmodus, das bedeutet, dass sich die Spieler eines Teams während eines Legs ständig abwechseln.

Das Turnier beginnt mit einer Gruppenphase, in der 36 Nationen in zwölf Gruppen mit jeweils drei Teams eingeteilt sind. Nur der jeweilige Gruppensieger qualifiziert sich für die nächste Runde. Die Spiele in der Gruppenphase werden im Modus „Best of 7 Legs“ ausgetragen.