Deutsches Darts-Duo zittert sich weiter

SID 13.06.2026 • 21:16 Uhr Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ziehen in die nächste Runde ein. Jetzt geht es gegen Schweden oder die Niederlande.

Die Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind bei der Team-WM in Frankfurt ins Viertelfinale eingezogen.

Im Achtelfinalduell mit Karel Sedlacek und Adam Gawlas aus Tschechien gewann das deutsche Team 8:6 – hatte trotz zwischenzeitlicher Führung von 4:0 und 6:2 am Ende aber noch mal zittern müssen.

In der Runde der letzten acht trifft das Duo nun auf den Sieger der Partie Schweden gegen die Niederlande.

Deutschland als Gruppensieger weiter

Das an Position fünf gesetzte Team hatte in der Gruppenphase 4:0 gegen die Philippinen und 4:2 gegen Neuseeland gewonnen und sich so als einer der zwölf Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert.

Lediglich die vier topgesetzten Nationen England, Niederlande, Schottland und Nordirland waren bereits von Beginn an für das Achtelfinale gesetzt.