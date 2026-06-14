Darts: Deutsches WM-Duo kann Sensation nicht wiederholen

SID 14.06.2026 • 16:51 Uhr Das deutsche Team verpasst den insgesamt vierten Halbfinaleinzug im Duell den topgesetzten Niederländern.

Die Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben bei der Team-WM in Frankfurt den Sprung unter die besten vier Mannschaften des Turniers verpasst.

Im Viertelfinale des Heimevents unterlag das deutsche Duo den niederländischen Topspielern Michael van Gerwen und Gian van Veen mit 4:8, den Erfolg aus dem Vorjahr verpassten sie damit diesmal deutlich.

Mit der Unterstützung des lautstarken Heimpublikums fand das deutsche Team zunächst gut in die Partie und führte mit 2:0. Dann übernahm der dreimalige Weltmeister van Gerven Verantwortung und stellte mit dem zweiten niederländischen Break auf 4:3. Schindler und Pietreczko konnten im Anschluss nicht mehr antworten.

Deutsches Duo kann Sensation nicht wiederholen

In der Gruppenphase hatten die Spieler sich 4:0 gegen die Philippinen und 4:2 gegen Neuseeland durchgesetzt und anschließend in der Runde der besten acht Tschechien bezwungen, ehe der erste Spitzengegner den Lauf stoppte.

2025 waren die Deutschen noch in das Halbfinale gestürmt und hatten auf dem Weg in die Runde der besten vier sensationell auch die Topfavoriten Luke Littler und Luke Humphries aus England besiegt.