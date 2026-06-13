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Team-WM: Schotten deklassieren Norwegen mit Whitewash

Schotten mit spektakulärem Whitewash

Schottland demütigt Norwegen beim World Cup of Darts. Sowohl Englands Weltklasse-Duo um Luke Littler und Luke Humphries als auch Deutschland starten am Abend in die K.o.-Runde.
Gary Anderson überwirft sich im Spiel gegen Luke Littler und sorgt dabei bei den SPORT1-Kommentatoren und Gegner Littler für Gelächter.
SID
Schottland demütigt Norwegen beim World Cup of Darts. Sowohl Englands Weltklasse-Duo um Luke Littler und Luke Humphries als auch Deutschland starten am Abend in die K.o.-Runde.

Bei der Team-WM im Darts ist Mitfavorit Schottland furios ins Viertelfinale eingezogen. Zum Start der K.o.-Runde in Frankfurt deklassierte der zweimalige Weltmeister Gary Anderson mit seinem Partner Cameron Menzies Norwegens Cor Dekker und Kent Joran Sivertsen mit einem Whitewash 8:0.

In der Nachmittagssession lösten zudem Irland (8:5 gegen Polen), Lettland (8:7 gegen Frankreich) und Wales (8:5 gegen die USA) ihr Ticket für das Viertelfinale.

Für die an Position vier gesetzten Schotten war es der erste Auftritt im Turnier. Die vier Top-Nationen waren bereits für das Achtelfinale qualifiziert: England mit den Superstars Luke Littler und Luke Humphries, der Zweite der Setzliste Niederlande (Michael van Gerwen/Gian van Veen) und Nordirland (Josh Rock/Daryl Gurney) greifen deshalb erstmalig in der Abendsession (19.00 Uhr/Dazn) in den Wettbewerb ein.

World Cup of Darts: Deutschland am Abend gefordert

Dort sind dann auch Martin Schindler und Ricardo Pietreczko vertreten. Die Deutschen gehen als Favorit in ihr Achtelfinale gegen Tschechien (ab 20:15 Uhr im LIVETICKER). In Frankfurt scheint sich die deutsche Dartselite wohlzufühlen: 2025 erreichte das Duo das Halbfinale und schlug auf dem Weg dorthin unter anderem Littler und Humphries.

Das über vier Tage laufende Turnier findet am Sonntag sein Ende: Dann werden die Viertel- und Halbfinals sowie das Finale des World Cup of Darts ausgetragen.

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