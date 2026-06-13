Team-WM: Schotten deklassieren Norwegen mit Whitewash

Bei der Team-WM im Darts ist Mitfavorit Schottland furios ins Viertelfinale eingezogen. Zum Start der K.o.-Runde in Frankfurt deklassierte der zweimalige Weltmeister Gary Anderson mit seinem Partner Cameron Menzies Norwegens Cor Dekker und Kent Joran Sivertsen mit einem Whitewash 8:0.
Schotten mit spektakulärem Whitewash
In der Nachmittagssession lösten zudem Irland (8:5 gegen Polen), Lettland (8:7 gegen Frankreich) und Wales (8:5 gegen die USA) ihr Ticket für das Viertelfinale.
Für die an Position vier gesetzten Schotten war es der erste Auftritt im Turnier. Die vier Top-Nationen waren bereits für das Achtelfinale qualifiziert: England mit den Superstars Luke Littler und Luke Humphries, der Zweite der Setzliste Niederlande (Michael van Gerwen/Gian van Veen) und Nordirland (Josh Rock/Daryl Gurney) greifen deshalb erstmalig in der Abendsession (19.00 Uhr/Dazn) in den Wettbewerb ein.
World Cup of Darts: Deutschland am Abend gefordert
Dort sind dann auch Martin Schindler und Ricardo Pietreczko vertreten. Die Deutschen gehen als Favorit in ihr Achtelfinale gegen Tschechien (ab 20:15 Uhr im LIVETICKER). In Frankfurt scheint sich die deutsche Dartselite wohlzufühlen: 2025 erreichte das Duo das Halbfinale und schlug auf dem Weg dorthin unter anderem Littler und Humphries.
Das über vier Tage laufende Turnier findet am Sonntag sein Ende: Dann werden die Viertel- und Halbfinals sowie das Finale des World Cup of Darts ausgetragen.