World Cup of Darts: Deutsches Duo startet mit Gala

Philipp Heinemann 11.06.2026 • 23:02 Uhr Der Auftakt des World Cup of Darts hätte für Ricardo Pietreczko und Martin Schindler kaum besser verlaufen können. Der Auftritt gegen die Philippinen macht Hoffnung auf neue Großtaten.

Das deutsche Duo hat beim World Cup of Darts einen starken Start hingelegt. Ricardo Pietreczko und Martin Schindler bezwangen die Philippinen in ihrem ersten Gruppenspiel souverän mit 4:0.

Die beiden Deutschen zeigten sich vor heimischem Publikum in Frankfurt von Beginn an in Topform – und hatten nach den ersten erfolgreichen Darts sichtlich Spaß. Auch dem zuletzt kriselnden Pietreczko huschte schnell ein Lächeln über die Lippen.

Unter dem Strich stand ein 3-Dart-Average von 101,9 – der beste Wert, den ein deutsches Duo beim World Cup of Darts jemals lieferte. Die chancenlosen Gegner kamen auf einen Average von 78,21. Kein einziges Checkout ließen die Deutschen zu.

Deutschland trifft im nächsten Spiel auf Neuseeland

Im Vorjahr waren Pietreczko und Schindler bis ins Halbfinale vorgestoßen. In ihrem nächsten Gruppenspiel treffen sie am Freitag auf Jonny Tata und Ben Robb und Neuseeland.

Der World Cup of Darts ist die Team-Weltmeisterschaft der PDC, bei der insgesamt 40 Nationen antreten und jedes Land von zwei Spielern vertreten wird. Gespielt wird seit der Reform 2023 ausschließlich im Doppelmodus, das bedeutet, die Spieler eines Teams wechseln sich während eines Legs ständig ab.