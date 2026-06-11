World Cup of Darts: Heute live im TV, Stream und Ticker - Gelingt Deutschland der Auftaktsieg?

SPORT1 11.06.2026 • 16:00 Uhr Heute fällt in Frankfurt der Startschuss zum World Cup of Darts 2026. Zum Auftakt stehen die ersten Gruppenspiele auf dem Programm – darunter auch der erste Auftritt des deutschen Duos Martin Schindler und Ricardo Pietreczko.

Von Donnerstag bis Sonntag blickt die Darts-Welt nach Frankfurt: Beim World Cup of Darts treten 40 Nationen im einzigen Teamwettbewerb der PDC gegeneinander an. Los geht es um 19 Uhr.

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen erneut auf dem Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko. Das deutsche Team geht als Nummer fünf der Setzliste ins Turnier und wurde in Gruppe A gelost. Dort bekommt es Deutschland mit den Philippinen zu tun, die von Alexis Toylo und Paolo Nebrida vertreten werden. Komplettiert wird die Gruppe durch Neuseeland, das mit Jonny Tata und Ben Robb an den Start geht.

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Vier Topnationen für die K.o.-Phase gesetzt

Für die Deutschen geht es am Donnerstagabend gegen die Philippinen (ab ca. 22.30 Uhr im LIVETICKER) los. Bei einer Niederlage müssen sie dann bereits am Freitagmittag wieder ran – bei einem erfolgreichen Auftakt erst am Freitagabend. Schindler und Pietreczko wollen an ihren starken Auftritt aus dem Vorjahr anknüpfen, als sie bis ins Halbfinale vorstießen.

Bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind die vier topgesetzten Nationen. England geht mit Luke Littler und Luke Humphries an den Start, während die Niederlande auf Michael van Gerwen und Gian van Veen setzen. Komplettiert wird das Quartett der gesetzten Teams von Titelverteidiger Nordirland mit Josh Rock und Daryl Gurney sowie Schottland mit Gary Anderson und Cameron Menzies.

England mit Littler und Humphries der Favorit

Vor allem England gilt mit Weltmeister Luke Littler und dem Weltranglistenzweiten Luke Humphries als großer Favorit. Doch der World Cup hat in der Vergangenheit immer wieder Überraschungen produziert – nicht zuletzt durch die besondere Dynamik im Doppel.

Für Deutschland bietet sich vor heimischem Publikum die Chance, erneut für Furore zu sorgen und vielleicht erstmals das Finale zu erreichen. Im vergangenen Jahr schlugen Schindler und Pietreczko die englischen Favoriten sensationell im Achtelfinale mit 8:4 in den Legs. Die späteren Sieger Rock und Gurney stoppten sie letztlich im Halbfinale.

Der Modus des World Cup of Darts

Der World Cup of Darts ist die Team-Weltmeisterschaft der PDC, bei der insgesamt 40 Nationen antreten und jedes Land von zwei Spielern vertreten wird. Gespielt wird seit der Reform 2023 ausschließlich im Doppelmodus, das bedeutet, die Spieler eines Teams wechseln sich während eines Legs ständig ab.

Das Turnier beginnt mit einer Gruppenphase, in der 36 Nationen in zwölf Gruppen mit jeweils drei Teams eingeteilt sind. Innerhalb dieser Gruppen spielt jede Nation einmal gegen jede andere. Nur der jeweilige Gruppensieger qualifiziert sich für die nächste Runde. Die Spiele in der Gruppenphase werden im Modus „Best of 7 Legs“ ausgetragen.

Ab der K.o.-Phase wird die Distanz verlängert: Im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale wird im Modus „Best of 15 Legs“ gespielt. Das Finale wird schließlich im Modus „Best of 19 Legs“ entschieden.

Beim World Cup of Darts 2026 wird ein Gesamtpreisgeld von rund 500.000 Pfund ausgeschüttet. Das Siegerteam erhält dabei etwa 100.000 Pfund, die sich die beiden Spieler teilen.

Die Spiele vom Donnerstag in der Übersicht:

Gruppenphase, Spiel 1, Best of 7 Legs