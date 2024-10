Darts: Deutsches Darts-Duo verpasst erhoffte Überraschungs-Coups

Martin Schindler und Ricardo Pietreczko scheitern im Achtelfinale des Darts World Grand Prix an ihren hohen Hürden.

Es hat nicht sollen sein! Martin Schindler hat beim World Grand Prix das Viertelfinale und eine Überraschung gegen Ex-Weltmeister Rob Cross verpasst. Der deutsche Darts-Star unterlag dem Engländer in der zweiten Runde mit 1:3 in Sätzen. Ein Drei-Darts-Average von 83,1 reichte dabei nicht, um Cross (86,1) zu gefährden.

Bei dem Double-in/Double-Out-Turnier (jedes Leg muss mit einem Doppelfeld begonnen und beendet werden) konnte Schindler seine gute Form aus der ersten Runde nicht bestätigen, Gegner „Voltage“ war dennoch zu stark für den Deutschen. Vor allem die gerade in Leicester so wichtigen Doppelfelder wollten bei „The Wall“ nicht zuverlässig fallen.

Auch Pietreczko scheitert

Zuvor hatte sich Schindler am Montag in der ersten Runde souverän gegen Konkurrent Brendan Dolan durchgesetzt und den Nordiren klar mit 2:0 in Sätzen besiegt. Mit der Niederlage gegen Cross muss er weiter auf den Gewinn seines ersten Major-Turniers der PDC warten.