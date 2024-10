Darts: Traumdebüt für „Pikachu“ beim World Grand Prix

Pietreczko braucht fünf Matchdarts

Doch dann wendete sich das Blatt. Der Deutsche schüttelte seine Anfangsnervosität ab und konnte auf 2:2 ausgleichen. Seinem Gegner unterliefen einige Fehler. So auch im Decider, in welchem es van Barneveld trotz einiger Doppelversuche verpasste, den ersten Satz einzufahren. Dies nutzte Pietreczko aus, sicherte sich sein drittes Leg in Folge und stellte damit auf 1:0 in Sätzen.