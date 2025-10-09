Darts-Star macht Hassnachrichten öffentlich

Nach seinem Aus beim World Grand Prix am Mittwochabend hat Stephen Bunting gegen ihn gerichtete Hassnachrichten veröffentlicht.
Darts-Star teilt Hassnachrichten
„Zu verlieren verdient nicht so viel Missbrauch. Sehr traurig zu sehen“, schrieb der 40-Jährige auf X zu beigefügten Screenshots der Beleidigungen gegen seine Person.
Bunting war am Mittwoch im Achtelfinale des in Leicester ausgetragenen Turniers gegen den Niederländer Danny Noppert ausgeschieden.
Bunting klärt über Verletzung auf
Im Nachhinein verriet „The Bullet“, dass er während des Spiels an einer Rückenverletzung litt, die ihm zu schaffen machte.
„Mein Rücken tat so weh. Ich konnte meine Darts nicht hochwerfen. Ich habe versucht, mich zu dehnen, aber das hat es nur noch schlimmer gemacht. Ich weiß nicht, wie ich so viele Legs gewinnen konnte. Das Publikum wusste, dass ich Schmerzen hatte. Schade, dass die sozialen Medien voller Negativität sind. Gut gemacht, Danny, du hast gut gespielt“, postete der Liverpooler auf X.
„Man merkt, irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Er geht immer so ein bisschen nach vorne, um zu korrigieren“, hatte auch SPORT1-Kommentator Basti Schwele in der Live-Übertragung gesehen, dass Bunting von Rückenschmerzen geplagt wird.