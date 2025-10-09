Newsticker
Darts-Star macht Hassnachrichten öffentlich

Darts-Star teilt Hassnachrichten

Nach seiner Niederlage im World Grand Prix 2025 teilt Darts-Star Stephen Bunting Hassnachrichten, die er nach seinem Ausscheiden erhalten hat.
Stephen Bunting bezwingt Niko Springer, der zu viele Fehler auf die Doppelfelder macht. Damit ist mit Springer auch der zweite und letzte Deutsche ausgeschieden.
Luca Utz
Nach seiner Niederlage im World Grand Prix 2025 teilt Darts-Star Stephen Bunting Hassnachrichten, die er nach seinem Ausscheiden erhalten hat.

Nach seinem Aus beim World Grand Prix am Mittwochabend hat Stephen Bunting gegen ihn gerichtete Hassnachrichten veröffentlicht.

„Zu verlieren verdient nicht so viel Missbrauch. Sehr traurig zu sehen“, schrieb der 40-Jährige auf X zu beigefügten Screenshots der Beleidigungen gegen seine Person.

Bunting war am Mittwoch im Achtelfinale des in Leicester ausgetragenen Turniers gegen den Niederländer Danny Noppert ausgeschieden.

Bunting klärt über Verletzung auf

Im Nachhinein verriet „The Bullet“, dass er während des Spiels an einer Rückenverletzung litt, die ihm zu schaffen machte.

„Mein Rücken tat so weh. Ich konnte meine Darts nicht hochwerfen. Ich habe versucht, mich zu dehnen, aber das hat es nur noch schlimmer gemacht. Ich weiß nicht, wie ich so viele Legs gewinnen konnte. Das Publikum wusste, dass ich Schmerzen hatte. Schade, dass die sozialen Medien voller Negativität sind. Gut gemacht, Danny, du hast gut gespielt“, postete der Liverpooler auf X.

„Man merkt, irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Er geht immer so ein bisschen nach vorne, um zu korrigieren“, hatte auch SPORT1-Kommentator Basti Schwele in der Live-Übertragung gesehen, dass Bunting von Rückenschmerzen geplagt wird.

