Darts: Traumfinale zwischen Humphries und Littler perfekt!

Beim World Grand Prix of Darts kommt es zum Traumfinale zwischen Luke Humphries und Luke Littler.
Traumfinale um Littler perfekt
Im ersten Halbfinale des Abends konnte sich Humphries, die Nummer 1 der PDC Order of Merit, mit 5:3 in Sätzen gegen den Niederländer Danny Noppert durchsetzen.
Darts: Humphries macht es nochmal spannend
Humphries sah beim Stand von 4:1 in Sätzen schon wie der sichere Sieger aus, doch Noppert kämpfte sich nochmal auf 3:4 heran, ehe Humphries im achten Satz groß aufspielte und die Partie für sich entschied.
„Cool Hand Luke“ kam im Drei-Dart-Average auf 93,46 Punkte, bei „The Freeze“ waren es 87,71 Punkte. Humphries warf insgesamt 14-mal das Maximum, Noppert zehnmal.
Littler nicht zu stoppen
Littler konnte sein Halbfinale etwas souveräner gestalten. Er ließ dem Waliser Jonny Clayton beim 5:1 in Sätzen kaum eine Chance.
Den entscheidenden Stich setzte Littler im vierten Satz, als er im Decider 140 Punkte checkte, um mit 3:1 nach Sätzen in Führung zu gehen. Clayton stand bei 32 Punkten Rest und musste mitansehen, wie Littler mit dem High-Finish für ein echtes Highlight sorgte und anschließend die Freude aus sich hinausbrüllte.
„The Nuke“ spielte 97,26 Punkte im Drei-Dart-Average, „The Ferret“ war mit 91,13 Punkten unterlegen.
Es ist bereits das fünfte Major-Finale, in dem Littler und Humphries aufeinandertreffen. Im August behielt Littler beim New Zealand Darts Masters die Oberhand und siegte mit 8:4 in Legs. Im Mai entschied wiederum Humphries das Finale in der Premier League für sich (11:8 in Legs).