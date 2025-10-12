Darts World Grand Prix: Finalkracher zwischen Littler und Humphries heute live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.10.2025 • 18:00 Uhr Finaler Showdown beim World Grand Prix. SPORT1 zeigt den Endspiel-Kracher zwischen Luke Littler und Luke Humphries live im Free-TV.

Ein Finale, das alle Fans wollten und nun bekommen haben: Luke Littler und Luke Humphries kämpfen am Sonntagabend in der Mattioli Arena in Leicester um den Titelgewinn des World Grand Prix. SPORT1 übertragt das Endspiel live ab 21 Uhr im Free-TV.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es ist bereits das fünfte große Finale, in dem Littler und Humphries aufeinandertreffen. Im August behielt Littler beim New Zealand Darts Masters die Oberhand und siegte mit 8:4 in Legs. Im Mai entschied wiederum Humphries das Finale in der Premier League für sich (11:8 in Legs).

Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen

Weltmeister Littler konnte sein Halbfinale souverän mit 5:1 in den Sätzen gegen Jonny Clayton gewinnen. Den entscheidenden Stich setzte Littler im vierten Satz, als er im Decider 140 Punkte checkte, um mit 3:1 nach Sätzen in Führung zu gehen.

Clayton stand bei 32 Punkten Rest und musste mitansehen, wie Littler mit dem High-Finish für ein echtes Highlight sorgte und anschließend die Freude aus sich hinausbrüllte. „The Nuke“ spielte 97,26 Punkte im Drei-Dart-Average, „The Ferret“ war mit 91,13 Punkten unterlegen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Humphries wackelt kurz

Im ersten Halbfinale des Samstagabends konnte sich Humphries, die Nummer 1 der PDC Order of Merit, mit 5:3 in Sätzen gegen den Niederländer Danny Noppert durchsetzen.

Der Engländer sah beim Stand von 4:1 in Sätzen schon wie der sichere Sieger aus, doch Noppert kämpfte sich nochmal auf 3:4 heran, ehe Humphries im achten Satz groß aufspielte und die Partie für sich entschied.

„Cool Hand Luke“ kam im Drei-Dart-Average auf 93,46 Punkte, bei „The Freeze“ waren es 87,71 Punkte. Humphries warf insgesamt 14-mal das Maximum, Noppert zehnmal.

Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester

Finale:

Sonntag, 12.10.2025 (ab 21:15 Uhr):

Luke Humphries - Luke Littler

Darts: So läuft der World Grand Prix ab