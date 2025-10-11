Darts: World Grand Prix mit Littler und Humphries heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 11.10.2025 • 18:00 Uhr Der World Grand Prix ist in der heißen Phase! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - am sechsten Tag stehen die Halbfinals auf dem Programm.

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Samstag geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 21 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Am Samstagabend stehen die beiden Halbfinal-Matches auf dem Programm. Wer im Modus „Best of 9 Sets“ gewinnt, steht im Finale am Sonntag.

Den Auftakt macht das Duell zwischen dem Engländer Luke Humphries und Danny Noppert aus den Niederlanden. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen konnte Noppert nur eines gewinnen – das war im April 2024, liegt also bereits anderthalb Jahre zurück.

Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen

Das zweite Halbfinale bestreiten im Anschluss Weltmeister Luke Littler und der Waliser Jonny Clayton. Dieses Duell gab es erst vier Mal, wobei sich mit einer Ausnahme immer Littler durchsetzte. Der eine Sieg von Clayton datiert aus dem vergangenen Februar.

Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester

Halbfinals:

Samstag, 10.11.2025 (ab 21:15 Uhr MESZ):

Luke Humphries - Danny Noppert (21.15 Uhr)

Luke Littler - Jonny Clayton (22.45 Uhr)

Darts: So läuft der World Grand Prix ab

Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.