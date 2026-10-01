Beim World Grand Prix in Leicester geht die Jagd auf den Titel am Donnerstag in die nächste Runde. Mit Luke Humphries, Gary Anderson und Gian van Veen sind mehrere Hochkaräter im Achtelfinale gefordert. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie die Partien live verfolgen können.

Nach der ersten Hälfte des Achtelfinals am Mittwoch werden am Donnerstag die verbleibenden vier Duelle der Runde der letzten 16 beim Darts World Grand Prix in Leicester ausgetragen (Countdown ab 20 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream auf SPORT1.de). Die Sieger ziehen ins Viertelfinale des prestigeträchtigen Major-Turniers ein.

Den Auftakt des Abends bestreiten Niels Zonneveld und Gary Anderson. Der Niederländer hatte in Runde eins Josh Rock ausgeschaltet, Anderson setzte sich in einem umkämpften Match gegen Damon Heta durch. Anschließend trifft James Wade auf Stephen Bunting. Wade bezwang zum Auftakt Joe Cullen, Bunting behauptete sich gegen Andrew Gilding.

Luke Humphries ist im Achtelfinale des World Grand Prix gefordert Luke Humphries ist im Achtelfinale des World Grand Prix gefordert © IMAGO/Every Second Media

Danach steigt Mitfavorit Luke Humphries ins Geschehen ein. Der Weltranglistenerste bekommt es mit Jermaine Wattimena zu tun, der in der ersten Runde Chris Dobey keine Chance ließ. Humphries hatte zuvor Dave Chisnall souverän aus dem Turnier geworfen.

Zum Abschluss des Spieltags fordert Gian van Veen Ryan Searle heraus. Van Veen zog durch einen Erfolg gegen Dirk van Duijvenbode in die nächste Runde ein, Searle hatte sich gegen William O’Connor durchgesetzt.

So können Sie den Darts World Grand Prix in Leicester heute live verfolgen:

World Grand Prix: So läuft das Turnier

Beim World Grand Prix müssen die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden (DIDO). Es treten die 16 besten Spieler der PDC Order of Merit gegen die 16 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit an.

Die erste Runde wird im Modus „Best of 3 Sets“ ausgetragen. In der zweiten Runde sowie im Viertelfinale geht es über „Best of 5 Sets“. Das Halbfinale wird im Modus „Best of 9 Sets“ gespielt, das Finale im Modus „Best of 11 Sets“. Ein Set gewinnt der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheidet.

Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 750.000 Pfund (rund 873.000 Euro) ausgeschüttet. Der Sieger erhält 150.000 Pfund (ca. 175.000 Euro).

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.