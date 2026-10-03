Beim World Grand Prix läuft die heiße Phase. Im Halbfinale kämpft unter anderem Topstar Gerwyn Price um den Einzug ins Endspiel. SPORT1 zeigt das Turnier live und kostenlos.

Beim PDC World Grand Prix in der Morningside Arena steht am Samstag, dem 3. Oktober 2026, ab 20 Uhr das Halbfinale auf dem Programm (LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream auf SPORT1.de).

Gespielt wird im Modus „Best of 9 Sets“ und – wie beim World Grand Prix traditionell üblich – im Double-In/Double-Out-Format, bei dem jeder Spieler ein Leg erst mit einem Doppel eröffnen muss.

Gerwyn Price greift nach dem Finale Gerwyn Price greift nach dem Finale © IMAGO/Action Plus

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Den Abend eröffnet Nathan Aspinall, der im Viertelfinale einen Average-Rekord aufstellte, gegen Gerwyn Price, der am Freitag eine irre Aufholjagd gegen Jonny Clayton hinlegte.

Der zweite Finalteilnehmer wird zwischen James Wade und Luke Humphries ausgespielt. Wade hatte zuvor im Viertelfinale gegen Gian van Veen mit 3:0 triumphiert. Auch Humphries ließ nichts anbrennen und gab gegen Niels Zonneveld keinen Satz ab.

Die Halbfinal-Paarungen im Überblick: