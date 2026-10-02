Nathan Aspinall stürmt mit einer historischen Vorstellung in das Halbfinale des Darts World Grand Prix. Auch Gerwyn Price kann nach einer irren Aufholjagd jubeln.

Nathan Aspinall hat mit einer historischen Vorstellung das Halbfinale des Darts World Grand Prix (täglich LIVE im TV auf SPORT1) klar gemacht. Der Engländer fegte Ryan Joyce im Viertelfinale am Freitag mit 3:0 in den Sätzen von der Bühne und knackte dabei einen Rekord.

Sein Drei-Dart-Average von 105,15 Punkten stellte einen neuen Bestwert beim World Grand Prix für ein Match über die Distanz „Best of 5 Sets“ dar. Es war zugleich der vierthöchste Durchschnitt jemals in der Geschichte des Turniers, das traditionell im Double-In/Double-Out-Format gespielt wird.

Nathan Aspinall spielte am Freitagabend groß auf Nathan Aspinall spielte am Freitagabend groß auf © IMAGO/Every Second Media

Während „The Asp“ damit souverän ins Halbfinale einzog, sorgte anschließend auch Gerwyn Price für Furore. Der Waliser setzte sich gegen Landsmann Jonny Clayton nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 durch.

World Grand Prix: Price mit verrückter Aufholjagd

Zunächst sah alles nach einem Erfolg für Clayton aus, der die ersten beiden Sätze für sich entschied. Doch „The Iceman“ kämpfte sich eindrucksvoll zurück, gewann die folgenden drei Sets in Serie und drehte die Partie noch zu seinen Gunsten.

Besonders dramatisch wurde es im entscheidenden fünften Satz. Dort lag Price schon mit 0:2 zurück, beim Stand von 2:2 ging es in ein alles entscheidendes Leg, in dem Price die Nerven behielt und den Einzug in die Vorschlussrunde perfekt machte. Clayton vergab hingegen insgesamt drei Matchdarts.

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Auch der Drei-Dart-Average sprach am Ende für Price: Der ehemalige Weltmeister kam auf 91,93 Punkte pro Aufnahme, während Clayton lediglich bei 83 Zählern lag.

Wade und Humphries ebenfalls im Halbfinale

Im Anschluss löste James Wade gegen Gian van Veen sein Ticket für das Halbfinale. Der Engländer ließ dem Niederländer beim klaren 3:0-Erfolg keine Chance. Zum Abschluss des Abends besiegte Luke Humphries Niels Zonneveld ebenfalls mit 3:0.

Niko Springer war am Montag als einziger deutscher Vertreter aus dem Turnier ausgeschieden. Der 26-Jährige scheiterte zum Auftakt an Danny Noppert (1:2).

Überraschend war ebenfalls schon Luke Littler in der Auftaktrunde rausgeflogen. Der Darts-Dominator zog gegen Luke Woodhouse am Dienstag den Kürzeren (1:2).

World Grand Prix: So läuft das Turnier

Beim World Grand Prix müssen die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden (DIDO). Es treten die 16 besten Spieler der PDC Order of Merit gegen die 16 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit an.

Das Halbfinale wird im Modus „Best of 9 Sets“ gespielt, das Finale im Modus „Best of 11 Sets“. Ein Set gewinnt der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheidet. Derjenige, der als Erster drei Legs für sich entscheidet, gewinnt das Set.