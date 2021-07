Darts World Matchplay: 1. Runde mit Durrant-Drama vs. Rydz, Wade - Humphries

SPORT1-Experte und Deutschlands Nummer zwei Max Hopp hatte vor dem Turnier berichtet, wie er Durrant zuletzt auf der Tour erlebt hat. "Vom Typ her ist er derselbe geblieben, vielleicht ist er ein bisschen ernster geworden. Er ist nicht mehr so oft für einen Witz gut, weil er weiß, dass er sich in einer Abwärtsspirale befindet, in einer schwierigen Situation", beschrieb Hopp die missliche Lage des 50-Jährigen.