Darts World Matchplay: Favoritencheck mit Max Hopp - MvG, Price oder Clayton?

Der Waliser ist der Mann der vergangenen Monate. Seit seinem Triumph an der Seite von Price beim World Cup of Darts im Herbst 2020 hat Clayton mehrere Pro-Tour-Turniere und zwei weitere bedeutende Titel gewonnen: das Masters und die Premier League. Da es sich dabei um zwei Einladungsturniere handelt, die nicht in die Weltrangliste einzahlen, blieb ihm dort der große Sprung bisher verwehrt. (Weltrangliste im Darts: Die aktuelle PDC Order of Merit)