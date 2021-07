Darts World Matchplay: Gabriel Clemens über sein Duell mit José de Sousa

"Vom Scoring her kann Gabriel durchaus mithalten. Es wird darauf ankommen, dass er die Gelegenheiten nutzt, die er bekommt. De Sousa hat hin und wieder auch mal einen Hänger und verrechnet sich gerne mal. Wenn so eine Chance kommt und er zupacken kann, kann de Sousa wirklich zum Einknicken bringen. Es wird auf Momente in diesem Spiel ankommen. In meinen Augen ist er nicht klar unterlegen", ergänzt Hopp, der sich für das Matchplay nicht qualifizieren konnte.