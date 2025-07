Bemerkenswerte Worte von Darts-Ikone: "Absolut langweilig"

Asya Menekse 21.07.2025 • 19:02 Uhr Gary Anderson äußert sich am Rande des World Matchplay kritisch über die neue Generation und erzählt, was ihn an den Youngsters stört.

Deutliche Worte von Gary Anderson beim World Matchplay gegenüber der neuen Darts-Generation!

Nach seinem Auftaktsieg in Blackpool gegen Luke Woodhouse sagte der Schotte in einer Medienrunde: „Die Youngsters sind langweilig, absolut langweilig!“ Der 54-Jährige ging in seiner Kritik so weit, dass er sich die „gute alte Zeit“ zurückwünscht.

„Die guten alten Zeiten, da waren Dartspieler noch Dartsspieler. Ich, Adrian Lewis, Phil Taylor, Kevin Painter, wir saßen immer da und haben geredet und gelacht“, erinnerte sich der zweimalige Weltmeister.

„Aidy Lewis war brillant und ich wünschte, er kommt zurück. Ich vermisse ihn“, sagte Anderson über seinen englischen Kollegen. Lewis hatte ebenfalls zweimal die WM gewonnen, zog sich aber im April 2023 auf unbestimmte Zeit vom aktiven Darts zurück.

„Heutzutage”, fuhr Anderson fort, „spricht niemand mehr mit irgendjemandem. Du hast nichts zu lachen.“

Anderson: Junge Generation nur mit Handy beschäftigt

Die junge Generation um Luke Littler und Luke Humphries sei außerdem „zu sehr damit beschäftigt, auf ihre Handys zu schauen“ und interessiere sich wohl nicht genug für ihr Umfeld.

„Diese jungen Leute sind hier, um einen Job zu machen. Sie sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem sie erkannt haben, dass sie eine große Chance im Leben haben, viel verdammtes Geld zu verdienen“, so Anderson weiter.