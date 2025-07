Darts: Halbfinale vom World Matchplay mit Littler heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 26.07.2025 • 17:00 Uhr Beim World Matchplay in Blackpool stehen die Halbfinals an. Zeigt Luke Littler die große Show?

Beim World Matchplay wird es richtig ernst! Am Samstagabend stehen im zweitwichtigsten Darts-Turnier des Jahres in Blackpool die Halbfinals an - und Luke Littler ist noch mit im Rennen.

Der Weltmeister überstand am Freitagabend sein Viertelfinale nach großem Kampf knapp gegen Andrew Gilding mit 16:14. Nun trifft Littler auf Josh Rock. Der lieferte gegen Gerwyn Price im Viertelfinale die große Show und spielte beim 16:11 einen Average von 104 Punkten mit einer Doppelquote von 57 Prozent.

So können Sie das World Matchplay heute live verfolgen:

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App

Im Halbfinale wird der Modus Best of 33 Legs gespielt. Also werden zum Sieg 17 Legs benötigt. Im Finale kann es maximal dann sogar über 35 Legs gehen.

Bereits am Donnerstag setzten sich Wade und Clayton in ihren Viertelfinals durch und hatten daher am Freitag frei.

Darts: Die Partien heute in der Übersicht

21.05 Uhr: James Wade - Jonny Clayton

James Wade - Jonny Clayton ca. 22.30 Uhr: Luke Littler - Gerwyn Price

Qualifiziert sind die Top 16 der Order of Merit sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die große Order of Merit qualifiziert sind.