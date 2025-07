Darts: MvG zeigt sich im neuen Look

„Neuanfang“ für MvG?

Der neue Look ist möglicherweise auch ein Zeichen eines „Neuanfangs”. Nach schwierigen Monaten, in denen er unter anderem nach über zehn Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Daphne öffentlich gemacht hatte , legte der 36-Jährige eine Auszeit ein.

Auch an der Scheibe lief es für ihn zuvor wochenlang miserabel, bei fünf Auftritten in Folge kassierte die Nummer drei der Welt Auftaktniederlagen.

Schon bei seinem Comeback Ende Juni, dem World-Series-Turnier in New York, lief van Gerwen in seinem neuen Look auf.