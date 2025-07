Darts: World Matchplay mit Pikachu heute live im TV, Stream und Ticker

Ricardo Pietreczko greift beim World Matchplay ins Geschehen ein. Der deutsche Dartsprofi bestreitet am Montag um 20.15 Uhr seine Auftaktpartie. Gegner ist im ersten Spiel des Abends der Brite Chris Dobey.

Dobey geht als Nummer sechs der PDC Order of Merit in die Partie - und damit als leichter Favorit gegen den auf Rang 29 positionierten Pietreczko. Die bisherige Bilanz ist allerdings ausgeglichen, zwei von bisher vier Duellen konnte der Deutsche für sich entscheiden.

Am Montag kommt es außerdem unter anderem noch zum niederländischen Duell zwischen Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld. (World Matchplay: Der gesamte Spielplan)

Matchplay: Darts-Nummer-1 bereits raus

Qualifiziert sind für das World Matchplay die Top 16 der Order of Merit sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die große Order of Merit qualifiziert sind.