Darts heute live im Smart-TV, Stream und Ticker: Schafft es Luke Littler beim World Matchplay ins Viertelfinale?

SPORT1 21.07.2026 • 17:10 Uhr Heute geht es beim World Matchplay mit den Achtelfinals weiter. Besonderes Augenmerk liegt auf Weltmeister Luke Littler.

Beim World Matchplay in Blackpool steht am Dienstagabend (ab ca. 20.10 Uhr deutscher Zeit) der erste Teil des Achtelfinals auf dem Programm. Gespielt wird im Modus „Best of 21 Legs“.

Weltmeister Luke Littler, der gegen seinen englischen Landsmann Nathan Aspinall antritt, wird am Dienstagabend um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Von den letzten fünf Duellen konnte Littler nur drei für sich entscheiden.

So können Sie das World Matchplay heute live verfolgen:

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: DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der Sieger des Matches zwischen Littler und Aspinall trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Matches zwischen Josh Rock und Stephen Bunting, die im Anschluss aufeinandertreffen. Von den vergangenen fünf Duellen setzte sich Rock dreimal durch.

Auch ein rein niederländisches Duell wartet im Achtelfinale. Michael van Gerwen fordert Dirk van Duijvenbode heraus. Zwei der letzten drei Duelle verlor MvG gegen seinen Landsmann.

Im ersten Match des Abends muss Jonny Clayton gegen Gary Anderson ran. Der Sieger der Begegnung trifft im Viertelfinale entweder auf van Gerwen oder auf van Duijvenbode.

Die Duelle in der Übersicht

Jonny Clayton vs. Gary Anderson (20.10 Uhr)

Michael van Gerwen vs. Dirk van Duijvenbode (21.10 Uhr)

Luke Littler vs. Nathan Aspinall (22.10 Uhr)