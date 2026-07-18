Darts heute live: PDC World Matchplay mit Littler, Springer und Bunting im TV, Stream und Liveticker

SPORT1 18.07.2026 • 17:00 Uhr Das PDC World Matchplay zählt zu den größten Highlights im Darts-Kalender. SPORT erklärt, wie Sie den Auftaktabend mit der Partie Luke Littler gegen Niko Springer live verfolgen können.

Wenn am Samstagabend im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool die ersten Pfeile fliegen, beginnt eines der prestigeträchtigsten Turniere im Darts-Sport. Das World Matchplay gilt neben der Weltmeisterschaft als das bedeutendste Major der PDC und geht in diesem Jahr vom 18. bis 26. Juli in seine 33. Auflage.

Aus deutscher Sicht bietet der Eröffnungsabend direkt ein Highlight. Niko Springer trifft um 22.00 Uhr auf Weltmeister und Titelverteidiger Luke Littler. Für den „Meenzer Bub“ ist es die Premiere beim World Matchplay – und sie könnte kaum anspruchsvoller sein. Als zweiter Deutscher greift Martin Schindler am Montag gegen Gerwyn Price ins Turnier ein.

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Als Titelverteidiger und Topfavorit reist Weltmeister Luke Littler nach Blackpool. Der 19-Jährige gewann das World Matchplay im vergangenen Jahr erstmals. Zum weiteren Favoritenkreis zählen mit Luke Humphries, Michael van Gerwen, Nathan Aspinall und Stephen Bunting die großen Namen der Szene. Das Auftaktmatch bestreiten um 20.00 Uhr die Engländer Josh Rock und Luke Woodhouse.

Am Turnier nehmen 32 Spieler teil: Die Top 16 der PDC Order of Merit treffen auf die 16 besten Profis der ProTour Order of Merit. Gespielt wird im K.o.-System, wobei die Partien im Verlauf des Turniers immer länger werden. Die erste Runde startet im Best-of-19-Legs-Format.