Darts: Unglaubliche Rekordshow von Luke Littler - er bricht alle Rekorde!

SPORT1 26.07.2026 • 22:22 Uhr Luke Littler triumphiert beim World Matchplay. Der Dominator knackt seine eigenen Rekorde und ist weiter auf bestem Weg, als erster Spieler überhaupt alle großen Titel in einem Jahr zu gewinnen.

Was für eine unglaubliche Rekordshow von Luke Littler! Der Engländer hat dem Waliser Gerwyn Price im Finale vom World Matchplay keine Chance gelassen (18:9 in Legs) und das zweitwichtigste Turnier im Darts-Sport zum zweiten Mal nacheinander gewonnen.

Der zweimalige Weltmeister spielte mit einem Schnitt von 111,53 Punkten und zwölf 180er-Aufnahmen erneut eine hervorragende Partie und feierte seinen achten Major-Sieg in Folge.

World Matchplay: Littler setzt neue Bestmarken

Jetzt bricht das 19 Jahre alte Wunderkind schon seine eigenen Rekorde. Mit insgesamt 66 180er-Aufnahmen im Turnier stellte er einen Bestwert auf. Damit knackte er seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr (64 Maximum-Aufnahmen).

Dazu pulverisierte er mit einem Turnierdurchschnitt von 111,04 Punkten den bisherigen Rekord (106,31) des 16-maligen Matchplay-Champions Phil Taylor aus dem Jahr 2010.

Zudem wurde Littler durch seinen Halbfinalerfolg gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode (17:5) zum ersten Spieler der Darts-Geschichte, der in der PDC Order of Merit mehr als drei Millionen Pfund Preisgeld eingespielt hat. Luke Humphries hat als Weltranglistenzweiter nun über 2 Millionen Pfund Rückstand auf das Wunderkind.

Der Teenager, der bereits die letzten neun Duelle mit dem PDC-Weltmeister von 2021 gewonnen hatte, startete furios in die Partie und lag schnell mit 6:1 vorn. In der Folge zog der Weltranglistenerste unaufhaltsam davon und sicherte sich schließlich die Phil-Taylor-Trophy sowie das Preisgeld von 225.000 Pfund.

Littlers Titelsammlung wird immer größer

Mit seinem Sieg beim World Matchplay ist „The Nuke“ weiterhin auf bestem Weg, als erster Spieler überhaupt alle großen Titel in einem Kalenderjahr zu gewinnen.

Dafür fehlen ihm noch der World Grand Prix, die Europameisterschaft in Dortmund, der Grand Slam of Darts und die Players Championship Finals. Zuvor hatte er bereits die Weltmeisterschaft, das World Masters, die UK Open, die Premier League und den World Cup im Team mit Luke Humphries in Frankfurt gewonnen.

Im Winter Gardens von Blackpool waren mit Martin Schindler und Niko Springer zwei deutsche Darts-Profis am Start. Beide unterlagen den Spielern, die am Ende das Finale unter sich ausmachten. Springer verlor gegen Littler mit 6:10, Schindler schied gegen Price mit 9:11 aus.

Greaves triumphiert bei den Frauen

Den Titel bei den Frauen sicherte sich die Britin Beau Greaves, die im April als erste Frau ein offenes Turnier auf der PDC-Tour gewonnen hatte. Im Finale besiegte die 22-Jährige ihre Landsfrau Fallon Sherrock mit 6:5.

Für Greaves war es nach den Siegen 2023 und 2024 bereits der dritte Erfolg beim World Matchplay, für Sherrock hingegen die dritte Finalniederlage in Folge. Bereits 2024 verlor sie gegen Greaves, 2025 gegen die erfahrene Lisa Ashton.

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