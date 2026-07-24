Darts World Matchplay: Gian van Veen entscheidet Krimi für sich

Julius Schamburg 25.07.2026 • 00:27 Uhr Gian van Veen zieht beim World Matchplay ins Halbfinale ein. Der Niederländer behält in einem packenden Viertelfinale gegen James Wade die Oberhand.

Gian van Veen ist beim World Matchplay nach einem dramatischen Viertelfinale gegen Altmeister James Wade (16:13) ins Halbfinale eingezogen.

Im letzten Viertelfinale schien van Veen schon wie der sichere Sieger, als er mit 11:7 führte. Doch Wade gewann vier Legs in Folge und glich noch einmal aus.

Van Veen im entscheidenden Moment eiskalt

In einem Match auf Augenhöhe sicherte sich van Veen dann mit einem 75er-Checkout das entscheidende Break zum 15:13. Im letzten und 29. Leg ging Wade dann ein wenig die Puste aus.

Dabei spielte „The Machine“ mit 97,05 Punkten sogar den höheren Average als van Veen (93,04 Punkte). „The Giant“ war allerdings auf die Doppel den entscheidenden Deut besser (55,17 Prozent vs. 41,94 Prozent).

Im Halbfinale trifft van Veen am Samstag auf Gerwyn Price. Das zweite Halbfinale bestreiten dann Dominator Luke Littler und Dirk van Duijvenbode.

Darts: Rekordpreisgeld beim World Matchplay

Das World Matchplay verzeichnet in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund – 200.000 Pfund mehr als im Vorjahr. Der Sieger erhält die Phil-Taylor-Trophy und ein Preisgeld von 225.000 Pfund.