Luke Littler steht beim World Matchplay kurz vor der Titelverteidigung. Der 19-Jährige hat im Halbfinale Dirk van Duijvenbode klar und deutlich mit 17:5 in Legs besiegt und trifft heute im Finale auf Gerwyn Price. Der Waliser hatte es in der Runde der letzten 4 mit Gian van Veen zu tun bekommen und diesen mit 17:10 bezwungen.
Darts: World Matchplay heute LIVE im TV, Stream und Ticker - nächster Coup von Littler?
Finale: Bleibt Littler auf Rekordkurs?
Das Finale zwischen Littler und Price steigt am Sonntagabend ab 21.05 Uhr. Gespielt wird im Modus „Best of 35 Legs“.
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Darts-Wunderkind Littler geht als klarer Favorit ins Finale. Der Engländer präsentierte sich im Halbfinale gegen den Überraschungsmann Dirk van Duijvenbode in blendender Form und verzeichnete einen Average von 110,88 sowie 16 180ern. Zum Vergleich: Price blieb sowohl beim Average (96,65) als auch bei den 180ern (6) deutlich hinter Littler zurück.
World Matchplay: Darts-Star Littler weiter auf Rekordjagd
Der Halbfinal-Sieg machte Littler zum ersten Spieler der Darts-Geschichte, der in der PDC Order of Merit mehr als drei Millionen Pfund Preisgeld eingespielt hat. „Ich wollte weiter dominieren. Immer weiter gewinnen und gewinnen“, sagte der Dominator der Darts-Szene über seinen Rekord.
Dabei profitiert er auch von gestiegenen Preisgeldern. Das World Matchplay verzeichnet in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund – 200.000 Pfund mehr als im Vorjahr. Der Sieger erhält die Phil-Taylor-Trophy und ein Preisgeld von 225.000 Pfund.
Der junge Engländer macht zudem schon Jagd auf den nächsten Rekord. „The Nuke“ war bereits bei den letzten sieben Major-Turnieren der PDC erfolgreich und ist auf dem besten Weg, als erster Spieler überhaupt alle großen Titel in einem Kalenderjahr zu holen. Dafür müsste er allerdings noch den World Grand Prix, die EM in Dortmund, den Grand Slam und die Players Championship Finals gewinnen.