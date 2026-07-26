Darts: World Matchplay heute LIVE im TV, Stream und Ticker - nächster Coup von Littler?

SPORT1 26.07.2026 • 17:00 Uhr Am heutigen Sonntag steht beim World Matchplay das Finale an. Luke Littler scheint nicht zu stoppen zu sein, jedoch möchte Gerwyn Price der nächsten Rekordjagd des Engländers ein Ende setzen.

Luke Littler steht beim World Matchplay kurz vor der Titelverteidigung. Der 19-Jährige hat im Halbfinale Dirk van Duijvenbode klar und deutlich mit 17:5 in Legs besiegt und trifft heute im Finale auf Gerwyn Price. Der Waliser hatte es in der Runde der letzten 4 mit Gian van Veen zu tun bekommen und diesen mit 17:10 bezwungen.

Das Finale zwischen Littler und Price steigt am Sonntagabend ab 21.05 Uhr. Gespielt wird im Modus „Best of 35 Legs“.

So können Sie das World Matchplay heute live verfolgen:

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: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Darts-Wunderkind Littler geht als klarer Favorit ins Finale. Der Engländer präsentierte sich im Halbfinale gegen den Überraschungsmann Dirk van Duijvenbode in blendender Form und verzeichnete einen Average von 110,88 sowie 16 180ern. Zum Vergleich: Price blieb sowohl beim Average (96,65) als auch bei den 180ern (6) deutlich hinter Littler zurück.

World Matchplay: Darts-Star Littler weiter auf Rekordjagd

Der Halbfinal-Sieg machte Littler zum ersten Spieler der Darts-Geschichte, der in der PDC Order of Merit mehr als drei Millionen Pfund Preisgeld eingespielt hat. „Ich wollte weiter dominieren. Immer weiter gewinnen und gewinnen“, sagte der Dominator der Darts-Szene über seinen Rekord.

Dabei profitiert er auch von gestiegenen Preisgeldern. Das World Matchplay verzeichnet in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund – 200.000 Pfund mehr als im Vorjahr. Der Sieger erhält die Phil-Taylor-Trophy und ein Preisgeld von 225.000 Pfund.