Luke Littler ist weiter voll auf Kurs Titelverteidigung! Beim World Matchplay stehen am Samstag die beiden Halbfinals an und es stellt sich die Frage, wer das 19 Jahre alte Wunderkind aus England stoppen soll.
Darts: World Matchplay heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Stürmt Littler ins Finale?
Stürmt Littler ins Finale?
Littler trifft im zweiten Halbfinale auf die niederländische Überraschung Dirk van Duijvenbode. Gespielt wird im Modus „Best of 33 Legs“.
So können Sie das World Matchplay heute live verfolgen:
- TV: –
- Livestream: DAZN
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Im ersten Halbfinale stehen sich der Waliser Gerwyn Price und Gian van Veen aus den Niederlanden gegenüber.
„The Nuke“ konnte bereits die letzten sieben Major-Turniere der PDC gewinnen und ist auf dem besten Weg, als erster Spieler überhaupt alle großen Titel in einem Kalenderjahr zu holen.
Rekordpreisgeld beim World Matchplay
Bei einem Sieg des World Matchplay würden dem englischen Teenager nur noch der World Grand Prix, die EM in Dortmund, der Grand Slam und die Players Championship Finals fehlen.
Das World Matchplay verzeichnet in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund – 200.000 Pfund mehr als im Vorjahr. Der Sieger erhält die Phil-Taylor-Trophy und ein Preisgeld von 225.000 Pfund.
Der 16-fache Champion Phil Taylor hält mit 114,99 Punkten weiterhin den höchsten Average in der Geschichte des Turniers.