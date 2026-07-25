Darts: World Matchplay heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Stürmt Littler ins Finale?

Julius Schamburg 25.07.2026 • 17:00 Uhr Am Samstag stehen beim World Matchplay die beiden Halbfinals an. Der Kampf um den Titel spitzt sich immer mehr zu. Ist Titelverteidiger Luke Littler überhaupt zu stoppen?

Luke Littler ist weiter voll auf Kurs Titelverteidigung! Beim World Matchplay stehen am Samstag die beiden Halbfinals an und es stellt sich die Frage, wer das 19 Jahre alte Wunderkind aus England stoppen soll.

Littler trifft im zweiten Halbfinale auf die niederländische Überraschung Dirk van Duijvenbode. Gespielt wird im Modus „Best of 33 Legs“.

So können Sie das World Matchplay heute live verfolgen:

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Im ersten Halbfinale stehen sich der Waliser Gerwyn Price und Gian van Veen aus den Niederlanden gegenüber.

„The Nuke“ konnte bereits die letzten sieben Major-Turniere der PDC gewinnen und ist auf dem besten Weg, als erster Spieler überhaupt alle großen Titel in einem Kalenderjahr zu holen.

Rekordpreisgeld beim World Matchplay

Bei einem Sieg des World Matchplay würden dem englischen Teenager nur noch der World Grand Prix, die EM in Dortmund, der Grand Slam und die Players Championship Finals fehlen.

Das World Matchplay verzeichnet in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund – 200.000 Pfund mehr als im Vorjahr. Der Sieger erhält die Phil-Taylor-Trophy und ein Preisgeld von 225.000 Pfund.