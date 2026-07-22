Offizielles Update nach beängstigenden Szenen um Darts-Star Menzies

Julius Schamburg 22.07.2026 • 21:28 Uhr Das Achtelfinale zwischen Cameron Menzies und Ross Smith muss gestoppt werden. Menzies verliert kurzzeitig das Bewusstsein. Später veröffentlicht die PDC eine Erklärung.

Update nach Sorge um Cameron Menzies: Das Achtelfinale beim World Matchplay zwischen Menzies und Ross Smith musste beim Stand von 2:1 in Legs abgebrochen werden. Menzies hatte über Ohnmachtsgefühle geklagt und musste medizinisch versorgt werden, wie die PDC später bekannt gab.

Vor seiner ersten Aufnahme im vierten Leg klagte Menzies plötzlich über Unwohlsein. Der Schotte tauschte sich kurz mit Caller Charlie Corstorphine aus und trat anschließend vom Oche.

Darts: Menzies klagt plötzlich über Unwohlsein

Menzies begann leicht zu taumeln und hatte Schwierigkeiten, sein Gleichgewicht zu finden. Immer wieder stütze er sich ab und wankte dabei.

Auch Gegner Smith schaute nach dem Rechten. Er half dabei, Menzies von der Bühne zu begleiten.

Ob das Match fortgesetzt werden konnte, war lange unklar. In der TV-Übertragung zeigte die Regie schnell keine Bilder mehr von der Situation, die Moderatoren und Experten überbrückten das Geschehen.

World Matchplay: Achtelfinale abgebrochen

Kurz vor 20.45 Uhr trat dann Lewis Jones, Master of Ceremonies, vor das Publikum, verkündete das Ende des Matches und eine 20 Minuten lange Pause.

Sky vermeldete wenig später, dass Menzies mittlerweile bei Bewusstsein sei. Er konnte sich mit seiner Partnerin Suzanne Lewis unterhalten.

PDC veröffentlicht Statement

Um 21.18 Uhr veröffentliche die PDC dann ein Statement: „Cameron litt unter hohem Blutdruck, wodurch ihm schwindelig wurde und er schließlich Ohnmachtsgefühle bekam.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN