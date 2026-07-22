Offizielles Update nach beängstigenden Szenen um Darts-Star Menzies

Update nach Sorge um Cameron Menzies: Das Achtelfinale beim World Matchplay zwischen Menzies und Ross Smith musste beim Stand von 2:1 in Legs abgebrochen werden. Menzies hatte über Ohnmachtsgefühle geklagt und musste medizinisch versorgt werden, wie die PDC später bekannt gab.
Update nach Sorge um Menzies
Vor seiner ersten Aufnahme im vierten Leg klagte Menzies plötzlich über Unwohlsein. Der Schotte tauschte sich kurz mit Caller Charlie Corstorphine aus und trat anschließend vom Oche.
Darts: Menzies klagt plötzlich über Unwohlsein
Menzies begann leicht zu taumeln und hatte Schwierigkeiten, sein Gleichgewicht zu finden. Immer wieder stütze er sich ab und wankte dabei.
Auch Gegner Smith schaute nach dem Rechten. Er half dabei, Menzies von der Bühne zu begleiten.
Ob das Match fortgesetzt werden konnte, war lange unklar. In der TV-Übertragung zeigte die Regie schnell keine Bilder mehr von der Situation, die Moderatoren und Experten überbrückten das Geschehen.
World Matchplay: Achtelfinale abgebrochen
Kurz vor 20.45 Uhr trat dann Lewis Jones, Master of Ceremonies, vor das Publikum, verkündete das Ende des Matches und eine 20 Minuten lange Pause.
Sky vermeldete wenig später, dass Menzies mittlerweile bei Bewusstsein sei. Er konnte sich mit seiner Partnerin Suzanne Lewis unterhalten.
PDC veröffentlicht Statement
Um 21.18 Uhr veröffentliche die PDC dann ein Statement: „Cameron litt unter hohem Blutdruck, wodurch ihm schwindelig wurde und er schließlich Ohnmachtsgefühle bekam.“
Dabei gab es auch erste Entwarnung: „Nach einer Untersuchung durch das medizinische Team vor Ort wurde Cameron für gesund genug befunden, um in seine Unterkunft zurückzukehren. Wir wünschen Cameron alles Gute und freuen uns darauf, ihn bald wieder im Einsatz zu sehen“, hieß es weiter.