Als einziger Deutscher: Erfolgserlebnis für Clemens

World Series Finals
Der deutsche Darts-Star Gabriel Clemens hat sich auf den letzten Drücker für das nächste Major im Darts-Kalender qualifiziert. Er ist jedoch der einzige Deutsche.
SPORT1
Gabriel Clemens hat die letzte Chance genutzt und sich für die World Series Finals qualifiziert.

Der „German Giant“ landete beim Qualifikationsturnier unter den besten Sechs und ist damit der einzige Deutsche, der beim Turnier in Amsterdam (12.-14. September) dabei ist.

Im entscheidenden Spiel schlug der Weltranglisten-40. den Niederländer Gian van Veen mit 6:4 in Legs. Für die anderen Deutschen lief es dagegen nicht so rund. Ricardo Pietreczko scheiterte eine Runde zuvor, die deutsche Nummer eins Martin Schindler, Florian Hempel und auch Max Hopp waren erst gar nicht angetreten.

Finale der World Series Darts in Amsterdam

Die World Series Finals sind der Abschluss der World Series of Darts, einer Reihe von Einladungsturnieren weltweit. In Amsterdam gehen insgesamt 32 Spieler an den Start, die sich unter anderem durch ihre Ergebnisse bei den World-Series-Turnieren qualifiziert haben.

Gesucht wird der Nachfolger von Luke Littler. Insgesamt werden Preisgelder von 400.000 Pfund (ca. 464.000 Euro) ausgeschüttet, der Sieger erhält 80.000 Pfund (ca. 93.000 Euro). Das Preisgeld fließt jedoch nicht in die Order of Merit ein.

