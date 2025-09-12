Darts: World Series Finals live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.09.2025 • 16:00 Uhr Am Freitag beginnen die World Series of Darts Finals. Als einziger Deutscher tritt Gabriel Clemens ans Oche. So können Sie das Event live im TV auf SPORT1 verfolgen.

In der AFAS Live Arena in Amsterdam steigen am Wochenende die World Series of Darts Finals - und SPORT1 überträgt das gesamte Event ab Freitag live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Los geht es am Freitag ab 19 Uhr. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Gabriel Clemens. Der einzige deutsche Teilnehmer kämpft gegen Mike De Decker um den Einzug ins Achtelfinale. Gegner dort wäre am Samstag in der Abendsession entweder Damon Heta oder Joe Cullen.

So können Sie die World Series of Darts Finals heute live verfolgen:

TV : SPORT1

: SPORT1 Stream : SPORT1

: SPORT1 Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Die World Series of Darts Finals finden vom 12. bis 14. September 2025 bereits zum sechsten Mal in den Niederlanden statt – Austragungsort der insgesamt elften Auflage ist die AFAS Live Arena in Amsterdam.

2024 setzte sich Luke Littler im Endspiel klar mit 11:4 gegen Michael Smith durch. „The Nuke“ gewann dabei sieben Legs in Serie und ließ dem „Bullyboy“ keine Chance.

World Series of Darts Finals: Modus und Preisgeld

Gespielt wird in den ersten beiden Runden im Modus Best-of-11-Legs. Das bedeutet also, dass sechs Legs zum Sieg benötigt werden. Im Viertelfinale heißt es dann „Best of 19″, im Halbfinale und im Endspiel lautet es schließlich „Best of 21″.

Insgesamt werden 400.000 Pfund Preisgeld (rund 463.000 Euro) ausgeschüttet. Der Sieger erhält 80.000 Pfund (rund 93.000 Euro). Das Preisgeld zählt nicht für die Weltrangliste, die Finalisten können sich allerdings für den prestigeträchtigen Grand Slam of Darts qualifizieren.