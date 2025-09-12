World Series Finals: Clemens verpasst 9-Darter und scheidet aus!

Gabriel Clemens ist bei den World Series Finals of Darts in der ersten Runde ausgeschieden!
Bittere Pleite für Clemens
Gegen den Belgier Mike De Decker musste sich Clemens knapp mit 3:6 in Legs geschlagen geben. „The German Giant“ verpasste dabei einen 9-Darter um Zentimeter, außerdem wurde dem Deutschen seine schlechte Doppelquote immer wieder zum Verhängnis.
World Series Finals: Clemens patzt auf die Doppel
Clemens traf lediglich drei von 14 Versuchen auf die Doppel (21,43%), De Decker war mit einer Quote von 28,57 Prozent den entscheidenden Deut besser.
Mit 92,20 Punkten spielte Clemens sogar den besseren Drei-Dart-Average als De Decker (89,15 Punkte).
Im vierten Leg sorgte Clemens beinahe für ein echtes Highlight! Nach zwei perfekten Aufnahmen (180, 177) warf der Deutsche zwei Darts in die Triple-20 und verpasste die Doppel-12 mit dem nächsten Dart - und damit auch den 9-Darter - nur um Haaresbreite.
Clemens scheitert erneut
Besonders bitter: Clemens verlor zum ersten Mal gegen De Decker. Die vorangegangenen drei Duelle mit dem Belgier hatte der 42-Jährige allesamt für sich entschieden.
Für Clemens war es nach zwei Auftaktniederlagen bei den Players Championship Turnieren unter der Woche die dritte Erstrundenpleite in Serie.
De Decker ist im Achtelfinale gegen den Australier Damon Heta gefordert, der sein Auftaktmatch gegen Joe Cullen mit 6:1 in Legs souverän für sich entscheiden konnte.