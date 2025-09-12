World Series Finals: Clemens verpasst 9-Darter und scheidet aus!

Julius Schamburg 12.09.2025 • 21:26 Uhr Gabriel Clemens scheidet bei den World Series Finals aus. Der Deutsche Darts-Profi schrammt am 9-Darter vorbei und muss den nächsten Rückschlag einstecken.

Gabriel Clemens ist bei den World Series Finals of Darts in der ersten Runde ausgeschieden!

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegen den Belgier Mike De Decker musste sich Clemens knapp mit 3:6 in Legs geschlagen geben. „The German Giant“ verpasste dabei einen 9-Darter um Zentimeter, außerdem wurde dem Deutschen seine schlechte Doppelquote immer wieder zum Verhängnis.

World Series Finals: Clemens patzt auf die Doppel

Clemens traf lediglich drei von 14 Versuchen auf die Doppel (21,43%), De Decker war mit einer Quote von 28,57 Prozent den entscheidenden Deut besser.

Mit 92,20 Punkten spielte Clemens sogar den besseren Drei-Dart-Average als De Decker (89,15 Punkte).

{ "placeholderType": "MREC" }

Im vierten Leg sorgte Clemens beinahe für ein echtes Highlight! Nach zwei perfekten Aufnahmen (180, 177) warf der Deutsche zwei Darts in die Triple-20 und verpasste die Doppel-12 mit dem nächsten Dart - und damit auch den 9-Darter - nur um Haaresbreite.

Clemens scheitert erneut

Besonders bitter: Clemens verlor zum ersten Mal gegen De Decker. Die vorangegangenen drei Duelle mit dem Belgier hatte der 42-Jährige allesamt für sich entschieden.

Für Clemens war es nach zwei Auftaktniederlagen bei den Players Championship Turnieren unter der Woche die dritte Erstrundenpleite in Serie.