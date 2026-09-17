World Series of Darts Finals: Heute live im Free-TV & Stream

In Amsterdam kämpft die Darts-Elite bei den World Series of Darts Finals um den nächsten großen TV-Titel. Einige Spieler müssen jedoch kurzfristig absagen.

Das nächste Major-Turnier der PDC steht an. Bei den World Series of Darts Finals versammelt sich in Amsterdam beinahe die gesamte Weltklasse und spielt vom 17. bis zum 20. September um ein Preisgeld in Höhe von 450.000 Pfund. SPORT1 überträgt das Darts-Spektakel an allen vier Tagen LIVE.

Die Erstrundenpartien werden Donnerstag- und Freitag über die Bühne gebracht, am Samstag folgt dann das Achtelfinale. Das Finale steht schließlich für Sonntagabend (ca. 21.30 Uhr) auf dem Plan.

Michael van Gerwen verteidigt in Amsterdam den Titel Michael van Gerwen verteidigt in Amsterdam den Titel © IMAGO/Action Plus

So können Sie die World Series of Darts Finals heute live verfolgen:

Das Turnier im AFAS Live ist der traditionelle Abschluss der inzwischen etablierten World Series der PDC. Titelverteidiger ist Michael van Gerwen, der vor heimischen Publikum erneut die Trophäe einheimsen will. Sein Auftaktmatch bestreitet der dreifache Weltmeister am Donnerstagabend gegen Daryl Gurney.

Darts: Keine deutschen Stars in Amsterdam

Auch viele weitere große Namen machen such auf den Weg in die niederländische Metropole: Luke Littler fordert zum Auftakt etwa Lokalmatador Danny Noppert, Luke Humphries startet gegen Jermaine Wattimena und Gian van Veen bittet Chris Dobey ans Oche.

Deutsche Darts-Stars sucht man im Spielplan der World Series Finals hingegen vergeblich – keiner schaffte es, sich in einem der Qualifikationsturniere einen Startplatz zu sichern. Somit findet das Turnier erstmals seit 2020 ohne deutschen Teilnehmer statt.

Visa-Probleme: Darts-Duo darf nicht einreisen

Für die Finals qualifizieren sich die 24 besten Spieler der diesjährigen World Series – einer globalen Turnierreihe der PDC, um Darts in möglichst vielen Ländern der Welt populär zu machen. Weitere acht Startplätze werden über ein Quali-Turnier an Tour Card Holder vergeben.

Allerdings mussten drei Spieler ihre Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen absagen: Man Lok Leung (Singapur) fehlt krankheitsbedingt, Lourence Ilagan und Alexis Toylo (beide Phillipinen) konnten die Reise in die Niederlande wegen Visa-Problemen nicht antreten. Dirk van Duijvenbode, Daryl Gurney und Maik Kuivenhoven ersetzten sie.