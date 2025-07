SPORT1-Doppelpass: Kult-Format wird 30! Fan-Experte für Jubiläumssendung gesucht

Seit 1995 ist der SPORT1 -Doppelpass am Sonntagvormittag aus der TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken, im Herbst steht nun eine spezielle Sendung an. Der 30. Geburtstag wird gebührend gefeiert und bietet auch einem Fan die Möglichkeit, Teil des Geschehens zu sein.

Und so geht es: Nimm ein Video auf, in dem erklärt wird, warum DU der oder die richtige Fan-Expert:in bist und warum ausgerechnet DU in der Jubiläumssendung vom Doppelpass live im Studio dabei sein solltest. Schicke das Video, das maximal 30 Sekunden lang sein sollte, an folgende Mailadresse: fanexperte@sport1.de.