SPORT1 WM Doppelpass mit Möller und Effenberg LIVE im TV & Stream: Gäste und Themen

Bühne frei für den WM Doppelpass auf SPORT1! Seit 30 Jahren ist der Fußballtalk am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fans und Zuschauer.
Andreas Möller im WM Doppelpass
Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren. Und passend zur WM wird in diesem Jahr auch im Sommer weiterdiskutiert.
Die Themen im WM Doppelpass
Am Sonntag schaut ganz Deutschland nach Houston – aber die ersten 90 Minuten (plus Nachspielzeit) werden natürlich in München beim Doppelpass gespielt! Um 19 Uhr deutscher Zeit trifft die DFB-Elf dann in ihrem Auftaktmatch auf Curacao.
Weltranglistenplatz 82 gegen Platz zehn. Curacao ist mit rund 150.000 Einwohnern der kleinste WM-Teilnehmer der Geschichte. Trainiert wird die „Blue Wave“ von Ex-Gladbach-Coach Dick Advocaat.
Das Thema, das Deutschland seit Wochen mehr beschäftigt als jede Taktikdebatte: die Torhüterposition. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Manuel Neuer festgelegt. Oliver Baumann guckt in die Röhre. Die richtige Entscheidung?
Das sind die Gäste im WM Doppelpass
Am kommenden Sonntag begrüßen Florian König und Katharina Kleinfeldt folgende Gäste im WM Doppelpass:
- Andreas Möller, Weltmeister 1990, Europameister 1996, Champions-League-Sieger 1997, Deutscher Meister 1995, 1996
- Valentina Maceri, TV-Moderatorin, Reporterin, Sportjournalistin
- Timo Latsch, RTL-Moderator, Reporter, Sportjournalist
- Alfred Draxler, SPORT1-Experte
- Stefan Effenberg, SPORT1-Experte
Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“
Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.
Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe.
- „Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)
Thomas Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen – von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ im Juli 2021 führte er durch Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV.