SPORT1 WM Doppelpass mit Möller und Effenberg LIVE im TV & Stream: Gäste und Themen

SPORT1 09.06.2026 • 16:44 Uhr Im SPORT1 WM Doppelpass wird mit hochkarätigen Gästen über die Ereignisse und Aufreger des Fußballs gesprochen. Am Sonntag sind Ex-Weltmeister Andreas Möller und Stefan Effenberg Teil der Runde.

Bühne frei für den WM Doppelpass auf SPORT1! Seit 30 Jahren ist der Fußballtalk am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fans und Zuschauer.

Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren. Und passend zur WM wird in diesem Jahr auch im Sommer weiterdiskutiert.

Die Themen im WM Doppelpass

Am Sonntag schaut ganz Deutschland nach Houston – aber die ersten 90 Minuten (plus Nachspielzeit) werden natürlich in München beim Doppelpass gespielt! Um 19 Uhr deutscher Zeit trifft die DFB-Elf dann in ihrem Auftaktmatch auf Curacao.

Weltranglistenplatz 82 gegen Platz zehn. Curacao ist mit rund 150.000 Einwohnern der kleinste WM-Teilnehmer der Geschichte. Trainiert wird die „Blue Wave“ von Ex-Gladbach-Coach Dick Advocaat.

Das Thema, das Deutschland seit Wochen mehr beschäftigt als jede Taktikdebatte: die Torhüterposition. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Manuel Neuer festgelegt. Oliver Baumann guckt in die Röhre. Die richtige Entscheidung?

Das sind die Gäste im WM Doppelpass

Am kommenden Sonntag begrüßen Florian König und Katharina Kleinfeldt folgende Gäste im WM Doppelpass:

Andreas Möller, Weltmeister 1990, Europameister 1996, Champions-League-Sieger 1997, Deutscher Meister 1995, 1996

Weltmeister 1990, Europameister 1996, Champions-League-Sieger 1997, Deutscher Meister 1995, 1996 Valentina Maceri, TV-Moderatorin, Reporterin, Sportjournalistin

TV-Moderatorin, Reporterin, Sportjournalistin Timo Latsch, RTL-Moderator, Reporter, Sportjournalist

RTL-Moderator, Reporter, Sportjournalist Alfred Draxler, SPORT1 -Experte

-Experte Stefan Effenberg, SPORT1-Experte

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)