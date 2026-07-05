Kurzfristiger Ausfall! Darum fehlt Mario Basler im WM Doppelpass

Mario Basler konnte am Sonntag nicht wie geplant im FIROCKX.ONE WM Doppelpass gastieren und seine Meinung zum deutschen WM-Debakel und dem Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann abgeben.
Darum fehlt Basler im Doppelpass
Kurzfristiger Ausfall im WM Doppelpass: Mario Basler fehlt in der Runde am Sonntagvormittag.
Der eigentlich als Gast vorgesehene SPORT1-Experte fehlte erkrankt.
Mario Basler verpasst WM Doppelpass kurzfristig
Basler war schon nach München gereist – dann jedoch fiel der Europameister von 1996 kurzfristig aus, wie Moderator Florian König zu Beginn der Sendung verriet.
Die Runde füllen am ersten Sonntag nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft Ex-DFB-Spieler Marcell Jansen, die Journalisten Alfred Draxler, Marco Hagemann und Georg Holzner sowie SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger.