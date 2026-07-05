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Kurzfristiger Ausfall! Darum fehlt Mario Basler im WM Doppelpass

Darum fehlt Basler im Doppelpass

Kurzfristiger Ausfall im WM Doppelpass: Mario Basler fehlt in der Runde am Sonntagvormittag.
Im FIROCKX.ONE WM Doppelpass sprechen Mario Basler, Stefan Effenberg und Olaf Thon über die WM 1994. Die Experten loben die Qualität der damaligen deutschen Truppe - es sei jedoch "keine Mannschaft" gewesen.
Stefan Junold
Kurzfristiger Ausfall im WM Doppelpass: Mario Basler fehlt in der Runde am Sonntagvormittag.

Mario Basler konnte am Sonntag nicht wie geplant im FIROCKX.ONE WM Doppelpass gastieren und seine Meinung zum deutschen WM-Debakel und dem Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann abgeben.

Der eigentlich als Gast vorgesehene SPORT1-Experte fehlte erkrankt.

Mario Basler verpasst WM Doppelpass kurzfristig

Basler war schon nach München gereist – dann jedoch fiel der Europameister von 1996 kurzfristig aus, wie Moderator Florian König zu Beginn der Sendung verriet.

Die Runde füllen am ersten Sonntag nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft Ex-DFB-Spieler Marcell Jansen, die Journalisten Alfred Draxler, Marco Hagemann und Georg Holzner sowie SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger.

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