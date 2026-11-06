Doppelpass on Tour: Neue Termine fix

Die Begeisterung der Fans ist riesig – deshalb steht jetzt fest: Die interaktive Bühnenshow „Doppelpass on Tour“ mit Thomas Helmer und Mario Basler wird ab November 2026 fortgesetzt.

Die Erfolgsshow Doppelpass on Tour mit Thomas Helmer und Mario Basler geht in die nächste Runde! Die Begeisterung der Fans ist riesig – deshalb steht schon jetzt fest: Die interaktive Bühnenshow wird ab November 2026 fortgesetzt.

Aufgrund der großen Beliebtheit sind ab jetzt auch Tickets für zusätzliche Events im Frühjahr im Vorverkauf erhältlich. Das Kultformat macht bis Mai 2027 in insgesamt 32 Städten mit vielen interessanten prominenten Gästen aus dem Fußball- und Showbereich Station.

Der regionale Bezug spielt bei der Tour durch die Fußballrepublik eine bedeutende Rolle – in jeder Stadt wird jeweils ein Lokalmatador dabei sein.

Helmer und Basler gehören zum festen Team

Zum festen Team der Eventreihe gehören Sportmoderator Thomas Helmer und Experte Mario Basler. Das Publikum vor Ort kann sich auf leidenschaftliche und humorvolle Diskussionen und viele Geschichten fürs Fußballherz freuen.

Alle Zuschauerinnen und Zuschauer kommen vor Ort mit ihren Stars in Kontakt, die Fußballprominenz ist buchstäblich zum Anfassen und diskutiert leidenschaftlich über aktuelle Themen, das Publikum wird direkt ins Geschehen hineinkatapultiert – sei es über Quizfragen, Mitmachaktionen oder wenn es darum geht, die eigene Meinung zu sagen.

Doppelpass on Tour: Events bis Mai 2027

Die Tour startet am Dienstag, 17. November, in Marl. Die letzte Veranstaltung findet am 25. Mai 2027 in Hattingen statt. Alle Termine finden Sie auf der verlinkten Programm-Seite.

„Doppelpass on Tour“, die Event-Reihe zu Deutschlands Fußball-Talk Nr. 1, wird seit 2021 von der Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH veranstaltet. Zum Team um den früheren Kapitän des FC Bayern München Thomas Helmer gehört als meinungsstarker Stammgast Mario Basler, Europameister von 1996 und Ex-Profi von Bayern München, Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern.