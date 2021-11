DEL heute live: EHC Red Bull München - Augsburger Panther im TV, Stream auf SPORT1

Der Sieg des EHC ist hoch einzuschätzen, denn zuvor waren die Schweizer als einziges Team im gesamten Wettbewerb noch ungeschlagen. Nun will das Team von Coach Don Jackson den Schwung aus der europäischen Königsklasse auch in die heimische Liga mitnehmen: Am Sonntag steht in der PENNY DEL das bayerische Derby gegen die Augsburger Panther an, mit denen noch eine Rechnung offen ist.