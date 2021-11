Eishockey-Frauen spielen um Olympia-Ticket und ihre Zukunft

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) muss das Viererturnier mit den weiteren Gegnern Italien und Dänemark gewinnen, um sich für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) zu qualifizieren. Das olympische Turnier in Pyeongchang 2018 hatte sie verpasst. Aktuell haben 16 Nationalspielerinnen Plätze in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, sie können wie Profis trainieren.