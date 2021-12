USA: Las Vegas Favorit als Standort für neuen Fußball-Klub

Las Vegas wurde erst 2017 mit den Golden Knights als Neueinsteiger in die NHL Standort für eine Franchise aus einer der großen Profisport-Ligen in Nordamerika. Im Jahr 2020 kam der zuvor im kalifornischen Oakland beheimatete NFL-Klub Raiders hinzu. Die Stadt gilt auch als mögliche neue Heimat für die Baseball-Mannschaft der Oakland A's, über deren Umzug anhaltend spekuliert wird.