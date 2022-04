Rutkowski und Leonhardt ergänzen Eishockey-Nationalteam

In Maciej Rutkowski und Danjo Leonhardt stehen zwei weitere Spieler vor ihrem Debüt in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der 19-Jährige Rutkowski von den Krefeld Pinguinen stieß am Mittwoch in Chomutov zum Team von Bundestrainer Toni Söderholm und trifft mit der Mannschaft am heutigen Donnerstag um 17.00 Uhr (Sport1 und MagentaSport) im ersten Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft 2022 auf Tschechien.