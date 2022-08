DEB-Frauen starten in die Sommer-WM: „Heiß aufs Eis“

Mitten im Hochsommer, bei Temperaturen jenseits der 20 Grad, starten die deutschen Eishockey-Frauen in die WM in Dänemark. Und die Stimmung passt dazu. „Wir sind heiß aufs Eis“, sagte Verteidigerin Tanja Eisenschmid vor dem Auftaktspiel am Donnerstag (15.30 Uhr/MagentaSport) gegen Ungarn in Frederikshavn MagentaSport.