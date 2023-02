Eishockey: 1.099 Profi-Tore! NHL-Ikone Jaromir Jagr bricht Gretzky-Rekord

Am 15. Februar wird Jaromir Jagr 51 Jahre alt. Doch der Eishockey-Altmeister hat bereits eine Woche früher allen Grund zum Feiern.

Am Sonntag trug sich Jagr bei der 4:5-Niederlage der Kladno Knights ein weiteres Mal in die Torschützenliste ein - und erzielte damit sein 1.099. Profi-Tor.

Jagr: Einer der besten NHL-Scorer aller Zeiten

Jagr hatte sein Profi-Debüt einst bei Kladno, dem tschechischen Klub, den er heute besitzt, absolviert und sich im Anschluss in der NHL einen Namen gemacht.

Insgesamt konnte Jagr während seiner Zeit in Nordamerika 766 Tore erzielen. An der Spitze thront in dieser Kategorie aber weiterhin Gretzky mit 894 Treffern.